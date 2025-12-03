Утильсбор выдохся

Вопреки ожиданиям, ажиотажа на авторынке в ноябре — последнем месяце перед вступлением в силу новых правил расчета утильсбора — не произошло. Новости о взлетевших ценах на машины сдержали покупки сомневающихся граждан, а те, кто хотел приобрести автомобиль, сделали это еще в октябре. Продажи в декабре, вероятно, будут несколько выше, а в начале года возможна просадка из-за выбранного спроса и традиционного сезонного фактора.

Продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре сократились на 22,8% относительно октября, до 127,92 тыс. штук, сообщили в «Автостате» со ссылкой на ППК (совместное предприятие «Электронного паспорта» и «Автостата»). На снижение, по мнению экспертов, повлияли в первую очередь высокие цены (см. “Ъ” от 13 ноября). Октябрь стал последним месяцем, когда автомобиль еще можно было взять с хорошими скидками, в ноябре дисконтов почти не было, уточняет гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. На динамике отразился и выбранный в октябре спрос, добавляет директор департамента продаж новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов. Тогда, на фоне новостей об утилизационном сборе, больший, чем в ноябре, объем продаж пришелся на машины, привезенные по параллельному импорту. «Многие испугались, что не успеют привезти автомобили»,— напоминает господин Целиков.

Кроме того, в ноябре меньше рабочих дней, тогда как продажи октября были «подогреты» вставшими на учет автомобилями, купленными в конце сентября (как правильно, под конец квартала наблюдается всплеск спроса), добавляет Сергей Целиков. Гендиректор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич считает, что на продажах ноября также сказался дефицит автомобилей по многим маркам.

Несмотря на месячную просадку, показатели ноября — хороший результат для рынка, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Согласно «Автостату», год к году отмечается рост продаж на 5%.

Лидером на рынке в ноябре остается Lada: продажи бренда к октябрю сократились на 17,5%, до 27,4 тыс. штук. На втором месте — Haval, снизивший реализацию на 31,2%, до 17,96 тыс. штук. Топ-3 замыкает Tenet: рост продаж на 14,9%, до 9,91 тыс. штук. Следом идут Geely и Belgee, результаты которых в ноябре к октябрю сократились на 32%, до 9,67 тыс. штук, и на 22,8%, до 8,33 тыс. штук соответственно. Самыми продаваемыми моделями стали Lada Granta, Haval Jolion, Lada Vesta, Tenet T4 и Tenet T7.

Топ моделей по продажам новых легковых автомобилей в январе—ноябре 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Продажи (шт.) Изменение (% год к году) Доля рынка (%) 1 Lada Granta 134 213 –27,9 11,28 2 Lada Vesta 74 727 –34,5 6,28 3 Haval Jolion 59 425 –24,9 5 4 Geely Monjaro 35 025 –21,8 2,94 5 Belgee X50 34 002 15,6 2,86 6 Haval M6 31 044 –10,5 2,61 7 Lada Niva Legend 31 035 –28,2 2,61 8 Belgee X70 23 103 650,8 1,94 9 Tenet T4 9970 н/д 0,84 10 Tenet T7 9421 н/д 0,79 Открыть в новом окне Источник: «Автостат» и ППК.

За январь—ноябрь, по данным «Автостата», продажи снизились на 17,8%, до 1,19 млн новых машин. «За этот период сильнее всех прибавил Solaris (в 2,4 раза), а больше других потеряли Geely и Changan (минус 38,4% и минус 38,3% соответственно)»,— уточняют в агентстве.

В декабре рынок, вероятно, покажет рост продаж относительно ноября, но небольшой, в пределах 5%, считают большинство опрошенных “Ъ” экспертов. Николай Иванов прогнозирует, что реализация новых автомобилей вырастет в целом до 130 тыс. штук, несмотря на дефицит продукции и «вымытый» ранее спрос. «Мы держим в уме, что с 1 января будет проиндексирован тариф утильсбора, поднимается НДС на 2 процентных пункта, вступят в силу новые экспортные ограничения в Китае. Эти факторы как раз и могут спровоцировать спрос несколько сильнее, чем было в ноябре»,— считает топ менеджер. Аналогичные драйверы роста продаж называет господин Терлюкевич. Сергей Целиков добавляет, что «цифр» рынку прибавят автомобили, привезенные физлицами по льготному утильсбору в конце ноября: то есть растаможенные до 1 декабря, но не вставшие на учет. Кроме того, декабрь — традиционный месяц всплеска корпоративных продаж, напоминает эксперт.

Первый квартал 2026 года эксперты и участники рынка видят в лучшем случае консервативно, если не депрессивно. Основные причины — повышение НДС, индексация утильсбора и смещение части спроса на конец текущего года, считает директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский. Дальнейшая динамика, полагает топ-менеджер, будет зависеть от складских запасов, сформированных импортерами в 2025 году. «В первом квартале будет "провал". Это всегда — особенно январь и февраль — низкий сезон. Плюс нет никаких факторов для роста рынка»,— резюмирует господин Целиков.

Наталия Мирошниченко