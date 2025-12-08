Участок трассы М-4 «Дон» от Джубги до Геленджика расширят

На трассе М-4 «Дон» на участке от Джубги до Геленджика организуют две дополнительные полосы движения. Об этом сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в интервью «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проектную документацию для реконструкции участка трассы должны разработать в 2026 году. Работы будут проводиться в течение трех лет.

«Еще один сложный участок — Джубга — Геленджик. Там сегодня всего две полосы, по одной в каждую сторону, планируем сделать там еще две. Для того, чтобы выйти на проект, мы три года буквально облазили все местные горы и населенные пункты»,— поделился Вячеслав Петушенко.

В 2024 году «Автодор» начал строить часть трассы Джубга — Сочи. Эта дорога послужит альтернативой федеральной трассе А-147.

София Моисеенко