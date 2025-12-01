«Салават Юлаев» из Уфы победил ЦСКА в буллитах

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» (Уфа) начал выездную серию с победы над московским ЦСКА. Игра на льду «ЦСКА Арены» завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу уфимцев.

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Форвард «Салавата Юлаева» Джек Родуолд набрал в матче с ЦСКА два очка (1+1), в двух последних играх у него пять результативных баллов (2+3)

«Юлаевцы» открыли счет уже на пятой минуте, воспользовавшись удалением соперника уже через 17 секунд после начала большинства. После перепасовки защитник Уфы Дин Стюарт сделал диагональную передачу к правому углу площадки на нападающего Шелдона Ремпала. Ремпал перевел игру на противоположный фланг, отдав шайбу нападающему Александру Жаровскому. Тот прострелил на пятачок Джеку Родуолду, который в одно касание переправил шайбу в ворота.

Если в первом периоде больше опасных моментов создали «юлаевцы», то во второй двадцатиминутке инициативу перехватили «армейцы». Тем не менее, вновь отличилась уфимская спецбригада большинства. На 17-й минуте Жаровский и Родуолд поменялись ролями — канадский нападающий прострелил на пятачок таким образом, что шайба попала в конек 18-летнему игроку «Салавата Юлаева» и угодила в дальний угол ворот. Это восьмой гол Жаровского в сезоне, всего в 23 матчах у него 20 результативных действий. Помимо Джека Родуолда, ассистентом ему записан Дин Стюарт.

ЦСКА продолжал атаковать, но до конца периода оборона гостей оставила ворота Семена Вязового неприкосновенными, 0:2.

По сценарию москвичей пошел третий период. Реализовать удаление уфимского защитника Евгения Кулика хозяева не смогли, но уже на третьей минуте удачный кистевой бросок с правого круга вбрасывания получился у нападающего Дениса Гурьянова — обзор вратарю уфимцев перекрыли два его партнера и два игрока ЦСКА, так что отреагировать голкипер не смог.

На пятой минуте удалился нападающий Шелдон Ремпал, в этот раз «Салават Юлаев» отбиться не сумел: после наброса нападающего Прохора Полтапова от синей линии шайба отскочила от ноги уфимского защитника Александра Комарова и перелетела через щиток вратаря.

До конца третьего периода «Салават Юлаев» дважды сыграл в большинстве, но воспользовался преимуществом для решения вопроса о победителя до сирены. Основное время матча и овертайм закончилось со счетом 2:2, хотя по броскам в створ почти двукратное преимущество имели «красно-синие» — 41-24.

В серии буллитов Семен Вязовой отразил все три попытки «армейцев», а вот в составе «юлаевцев» точный бросок получился у Шелдона Ремпала, 2:3.

В 31 матче у «Салавата Юлаева» 29 очков, клуб поднялся на седьмую строчку в Восточной конференции. У владивостокского «Адмирала», находящегося на девятом месте, 28 очков и, по сравнению с командой из Башкирии, две игры в запасе.

3 декабря «Салават Юлаев» в Санкт-Петербурге сыграет с клубом «Драконы» из Шанхая — эта команда занимает седьмое место в Западной конференции.

Идэль Гумеров