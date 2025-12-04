Уфимский «Салават Юлаев» уступил «Шанхайским драконам»

Вчера уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» в Санкт-Петербурге проиграл команде «Шанхайские драконы», 2:3.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Главный тренер команды «Шанхайские драконы» Жерар Галлан (слева)

У китайского клуба (команда является правопреемником пекинского «Куньлунь ред стар») на второй минуте первого периода отличился Борна Рендулич с передачи Дойла Сомерби. На девятой минуте счет сравнял «юлаевский» нападающий Артур Фаизов, ему ассистировал Владислав Ефремов.

Во втором периоде была заброшена одна шайба — американский форвард хозяев Нэйт Сукезе забил с передач Адама Кленденинга и Ника Меркли.

Во второй раз «Салават Юлаев» отыгрался на восьмой минуте третьего периода, когда в большинстве забросил Девин Броссо, голевые передачи записаны на Шелдона Ремпала и Джека Родуолда.

Спустя минуту нападающий «Шанхайских драконов» Кевин Лабанк с передачи Гейджа Куинни установил окончательный счет в матче.

«Салават Юлаев» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — у команды 29 очков в 32 играх. Завтра уфимцы примут казанский «Ак Барс».

Идэль Гумеров