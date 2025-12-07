«Салават Юлаев» уступил московскому ЦСКА

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» (Уфа) в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл на домашнем льду клубу ЦСКА (Москва), итоговый счет — 1:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь «армейцев» Александр Самонов (в центре кадра, лежа на льду) останавливает атаку уфимцев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Команды уже встречались друг с другом на этой неделе — 1 декабря в Москве сильнее оказались уфимцы, игра завершилась в серии буллитов со счетом 2:3.

Первый период матча на льду «Уфа-Арены» завершился без голов. Счет в середине матча открыл нападающей гостей Николай Коваленко, забросивший на 13-й минуте второго периода с передач Дениса Гурьянова и Дениса Зернова.

Отыграться «юлаевцы» смогли в начале третьего периода: спустя две минуты после его начала забил форвард Максим Кузнецов, ему ассистировали Шелдон Ремпал и Александр Жаровский. До сегодняшнего матча Кузнецов не забивал с 16 октября. Ремпал набирает очки пять игр подряд (4+7 по системе «гол плюс пас»).

Удержать равный счет и выйти вперед «Салават Юлаев» не смог, хотя в большинстве имел шанс забить второй гол: после броска Ремпала шайба попала в штангу.

ЦСКА же на восьмой минуте вновь повел — забил Владислав Еременко (ассистенты — Прохор Полтапов и Максим Соркин). На 15-й минуте «армейцы» установили окончательный счет — Кирилл Долженков отобрал шайбу в зоне «уфимцев» и забросил третий гол гостей, 1:3.

Уфимская команда к середине регулярного чемпионата (после 34 матчей) подходит на восьмом месте в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. У «Салавата Юлаева» 31 очко.

Следующим соперником клуба из Башкирии вновь будет казанский «Ак Барс», с которым Уфа встречалась 5 декабря: команды сыграют в столице Татарстана 16 декабря после паузы для игр сборной России.

