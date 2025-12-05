«Салават Юлаев» в Уфе победил казанский «Ак Барс» со счетом 4:1

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» на домашнем льду одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 4:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

На восьмой минуте первого периода счет открыл нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал.

Во втором периоде гостям удалось сравнять счет: 1:1, но ненадолго. Шелдон Ремпал в большинстве смог забросить вторую шайбу в игре, счет стал 2:1. Спустя несколько минут гол в ворота казанской команды реализовал «юлаевец» Девин Броссо.

В третьем периоде, несмотря на натиск «Ак Барса», уфимцам удалось поставить точку в матче: Джек Родуолд забросил в пустые ворота, доведя встречу до победы — 4:1.

Олег Вахитов