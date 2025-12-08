В Ростовской области утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год

В Ростовской области опубликовано расписание проведения ОГЭ и ЕГЭ. Аналогичные графики обнародованы по всей России. Соответствующие приказы размещены на Федеральном ресурсе проектов нормативных актов.

Согласно обнародованным данным, предварительный этап ЕГЭ для школьников Ростовской области запланирован с 20 марта по 20 апреля. Основной этап Единого государственного экзамена для выпускников 11 классов намечен с 1 июня по 9 июля. Дополнительный этап состоится с 4 по 25 сентября.

Для всех предметов ЕГЭ предусмотрены резервные дни с 22 по 25 июня. Также 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один из выбранных предметов.

«ОГЭ для учащихся 9 классов будет проводиться в три этапа: досрочный с 21 апреля по 18 мая, основной с 2 июня по 6 июля и дополнительный с 3 по 25 сентября», — говорится в сообщении.

Валентина Любашенко