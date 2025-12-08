Жители Кубани жалуются на сбой в работе мессенджера Max

Жители Краснодарского края 8 декабря столкнулись со сбоями в работе национального мессенджера Max. По информации сервиса «Сбой.рф», всего за день на сервис поступило 2,8 тыс. жалоб от пользователей из различных регионов России.

Наибольшее количество обращений — 30% — пришло из Москвы. На втором месте расположилась Новосибирская область с 10% сообщений о проблемах, столько же жалоб поступило из Санкт-Петербурга. Из Краснодарского края пришло 6% обращений, а из Свердловской области — 5%.

Портал Detector зафиксировал более 2,4 тыс. жалоб на работу сервиса. Преимущественно проблемы отмечали жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Камчатского края, Брянской области и Республики Коми.

Пресс-служба мессенджера заявила «Ъ», что «Max работает в штатном режиме». В середине ноября представители мессенджера сообщили, что количество его пользователей достигло 55 млн человек.

На прошлой неделе Министерство цифрового развития РФ предупредило о постепенном исключении входа по СМС на портале Госуслуг. Вместо этого граждане смогут авторизоваться через Max, код из специального приложения или с помощью биометрии.

Анна Гречко