В мессенджере Max прокомментировали данные о массовом сбое

Пользователи с утра жаловались на сбой в работе российского мессенджера Max. В пресс-службе при этом заявили «Ъ», что Max работает в штатном режиме.

На портал Detector за последний час поступило более 600 жалоб на работу мессенджера. В основном жалуются жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской, Новосибирской и Тюменской областей.

На портале «Сбой.РФ» за сегодня зафиксировано свыше 2,4 тыс. жалоб на работу Max. О неполадках в его работе также сообщается на портале главного радиочастотного центра, подведомственного Роскомнадзору.

В середине ноября пресс-служба Max заявила, что число его пользователей достигло 55 млн. На прошлой неделе Минцифры предупредило, что на «Госуслугах» постепенно исключат вход по СМС. Вместо этого можно будет авторизоваться с помощью Max или кода из специального приложения, а также по биометрии.