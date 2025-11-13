Бывшему вице-губернатору Кубани Власову грозит 10 лет по делу о мошенничестве

Бывшему заместителю губернатора Краснодарского края Александру Власову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями и организации мошенничества, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. Обе статьи относятся к категории тяжких и предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы каждая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным следствия, господину Власову вменяют участие в организации хищения гуманитарной помощи, предназначенной для участников специальной военной операции.

О намерении покинуть должность и отправиться в зону СВО Александр Власов объявил в конце сентября. Уже на следующий день он был задержан, после чего суд санкционировал его арест.

Согласно материалам дела, бывший чиновник обвиняется по ст. 201 и 159 УК РФ — «Злоупотребление полномочиями» и «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, организованной группой».

Александр Власов занимал пост вице-губернатора Краснодарского края с 2020 по 2025 год. Он курировал вопросы казачества.

Вячеслав Рыжков