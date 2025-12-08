Ставропольцы без счетчиков начнут платить за воду вдвое больше

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края вводит повышающий коэффициент 3 для потребителей холодной воды без приборов учета. Это удваивает плату по сравнению с прежним коэффициентом 1,5 — жители теперь платят на 50% больше норматива. Комиссия мотивирует нововведение установкой счетчиков: люди перейдут с оплаты по нормативам на реальные расходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Правительство России утвердило изменения в правилах ЖКХ постановлением, которое уже действует в Москве и распространяется на регионы. Коэффициент 3 касается только холодного водоснабжения — оно занимает до 10% в коммунальной платежке. Горячая вода и электричество пока что остаются без таких коэффициентов, чтобы не взвинчивать резко общие счета.

В Ставрополье тариф на холодную воду с 1 июля 2025 года составил 67,82 руб. за кубометр — рост на 10,24%. Без счетчика и с коэффициентом 3 жители заплатят за норматив примерно 203 руб. вместо 101 рубля ранее (пример для типичного норматива 150 литров в сутки на человека). Комиссия уже внедрила правила, и первые платежки с удвоенной суммой придут в ближайшие месяцы.

Комиссия ужесточает контроль за незаконными врезками в домовые сети. Если выявят подключение в обход закона, доначислят по коэффициенту 3 без смягчения — кроме явных ошибок в расчетах. Губернатор Владимир Владимиров отметил износ сетей в 86% и планы на 12,8 млрд рублей в 2026 году для ремонта — это фон для всех тарифных повышений.

В 2026 году тарифы ЖКХ в крае вырастут до 22% — максимум по стране с отклонением 21,9% в муниципалитетах. Владимир Владимиров обещает минимизировать скачок до 5–6 тыс. руб. в платежке, учитывая низкие зарплаты жителей региона. Федеральное правительство дало 1,7% с 1 января из-за НДС и пик 22% с октября.

Станислав Маслаков