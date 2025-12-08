Коллегия дала согласие

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала разрешении СКР на возбуждение нового уголовного дела в отношении бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой о создании преступной группы по получению взяток. Об этом сообщает РАПСИ.

По версии следствия, госпожа Коблева совершила действия, квалифицируемые по ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», ч. 1 ст. 305 «Вынесение неправосудных решений» и ч. 3 ст. 294 «Воспрепятствование правосудию». Так, за 50 тыс. руб. один из судей из организованной Еленой Коблевой группы ограничился вынесением предупреждения по делу о нарушении правил поведения в чрезвычайной ситуации, а за 100 тыс. руб. он назначил штраф вместо лишения водительских прав за выезд на встречную полосу.

В одном из эпизодов, согласно данным СКР, за 500 тыс. руб. судья вынес условный приговор рецидивисту, обвиняемому в краже. Из этой суммы, по данным следствия, 200 тыс. руб. получила госпожа Коблева.

Сама Елена Коблева на заседании не присутствовала. Ее же адвокат заявил, что экс-судья вину не признает и попросил отказать в предоставлении согласия на возбуждение дела.

Подобные представления Следственного комитета России ВККС рассмотрит в отношении трех судей в отставке — Натальи Цмакаловай, Олега Батальщикова и Артура Маслова. Кроме того, бывшей судье Эльмире Пономаревой инкриминируется дача крупной взятки. Следствие полагает, что она приобрела свою должность за деньги.

Еще одно дело в отношении бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой по обвинению в получении взятки, а также в отношении предпринимателя Николая Студеникина и бригадира рыболовецкой артели «Земля Дона» Владимира Боженко рассматривается в Краснодарском краевом суде.

Уголовное дело в отношении двух фигурантов было возбуждено в ноябре 2023 года. По версии следствия, Владимир Боженко через посредников Леонида Караханова и Николая Студеникина передал 500 тыс. руб. Елене Коблевой. Таким образом предприниматель решал вопрос о возврате ему лодки и сетей, на которые арест наложил азовский мировой судья.

Заявление об уходе с поста председателя Советского райсуда Елена Коблева написала в декабре 2023 года. В этом же месяце квалификационная коллегия судей Ростовской области прекратила ее полномочия. В апреле 2024-го ВККС удовлетворила ходатайство председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Елены Коблевой.

Наталья Белоштейн