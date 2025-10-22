Суд по делу экс-председателя Советского райсуда Ростова начался в Краснодаре

В Краснодарском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении взятки. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На заседании по уголовному делу в отношении экс-главы Советского райсуда, а также предпринимателя Николая Студеникина и бригадира рыболовецкой артели «Земля Дона» Владимира Боженко было оглашено обвинительное заключение. Елену Коблеву в СКР обвиняют в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), Владимира Боженко — в передаче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ), Николая Студеникина считают посредником (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено в ноябре 2023 года. По версии следствия, Владимир Боженко через посредников Леонида Караханова и Николая Студеникина передал 500 тыс. руб. Елене Коблевой.

«Таким образом предприниматель решал вопрос о возврате ему лодки и сетей, на которые арест наложил азовский мировой судья»,— рассказывал «Ъ» источник в правоохранительных органах.

Елена Коблева написала заявление об уходе с поста председателя Советского райсуда в декабре 2023 года. В этом же месяце квалификационная коллегия судей Ростовской области прекратила ее полномочия. В апреле 2024-го стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила ходатайство председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Елены Коблевой.

Владимир Боженко был задержан и арестован в мае 2024 года.

Николай Студеникин признал вину, Елена Коблева и Владимир Боженко — нет.

Наталья Белоштейн