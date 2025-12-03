Судий из Ростова могут обвинить в новых эпизодах взяточничества

Следствие обратилось в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой разрешить возбуждение уголовных дел по новым фактам взяточничества в отношении двух судей из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию пресс-службы Верховного суда РФ.

«На внеочередном заседании Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассмотрит вопросы о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении двух судей — бывшего председателя Советского районного суда, судьи в отставке Елены Коблевой и судьи Советского районного суда Артура Маслова»,— сообщили в суде.

Экс-судье Коблевой планируют предъявить обвинения по шести эпизодам получения крупных взяток, одному — особо крупному, статье о воспрепятствовании правосудию (три эпизода) и факту вынесения заведомо неправосудного приговора.

Господина Маслова также планируют обвинить в подобных преступлениях.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в конце октября в Краснодарском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении взятки в размере 500 тыс. руб. за возврат лодки и сетей.

