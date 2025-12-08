Силы ПВО за ночь сбили 67 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО уничтожили 24 беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 12 сбили над Саратовской областью, 11 — над Ростовской областью, девять — над Волгоградской областью, по два — над Курской, Ленинградской, Тульской и Московской областями, по одному — над Калужской, Орловской и Смоленской областями.

Аэропорты Жуковский, Домодедово и Внуково ночью приостанавливали работу. В Ростовской области из-за повреждения ЛЭП были обесточены три населенных пункта, никто не пострадал. В Волгограде обломки БПЛА упали в районе жилых домов. В Ленинградской, Смоленской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.