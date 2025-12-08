Несколько беспилотников сбиты в Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили «несколько БПЛА» в Лужском районе региона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее господин Дрозденко писал, что в Ленинградской области объявлена опасность БПЛА. Он уточнял, что в регионе «возможно понижение скорости мобильного интернета».

В предыдущий раз силы ПВО в Ленинградской области работали 6 декабря. Тогда, как заявляло Минобороны, над регионом были сбиты пять беспилотников.