В Волгограде после налета беспилотников открыли ПВР

Администрация Волгограда сообщила, что после падения обломков БПЛА в районе жилых домов на улице Ладыгина развернут пункт временного размещения. Он открыт в школе №3 «на время работы оперативных служб».

«Муниципальным автотранспортным предприятием поданы автобусы для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пункте временного размещения организованы спальные места и горячее питание»,— написано в сообщении администрации города. Проходит ли на улице Ладыгина эвакуация, там не уточнили.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о налете беспилотников на регион. В Волгограде, по его словам, обломки БПЛА упали «в районе домов» в Тракторозаводском районе. Пострадавших, по предварительным данным, нет.