Три населенных пункта Ростовской области остались без света после налета БПЛА

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отразили налет беспилотников в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах. Пострадавших нет.

«В Чертковском районе из-за повреждения ЛЭП были обесточены село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны. В поселке электроснабжение ночью оперативно восстановлено»,— написал господин Слюсарь в Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, работы по восстановлению энергоподачи в хуторах начнутся в светлое время суток. Юрий Слюсарь также сообщил, что в хуторе Ленина Миллеровского района повреждена кровля частного дома.