Артюхов заявил о росте эффективности властей ЯНАО после смены системы МСУ

Переход Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ) в 2020 году привел к созданию сильных муниципалитетов с представителями районных администраций в малых населенных пунктах, которые «обеспечивают реализацию всех необходимых задач и диалог с жителями», рассказал губернатор Дмитрий Артюхов на прямой линии. «Для управления большой территорией должны быть ресурсы и человеческий капитал, нормальные работники. Неоднократно наблюдали, что в поселках это невыполнимо. Нет ни бюджета, ни людей, которые были бы обучены, грамотны в решении тех или иных задач»,— пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дмитрий Артюхов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Двухуровневая система включает в себя первый (городские и сельские поселения) и второй уровни организации МСУ (городские и муниципальные округа). В марте президент Владимир Путин подписал закон №33-ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», который дает регионам право самостоятельно выбрать модель: новую одноуровневую (с ликвидацией самостоятельных поселений), старую двухуровневую (при наличии исторических, национальных и других особенностей) или смешанную. Окончательно определиться власти должны до 1 января 2027 года.

По словам господина Артюхова, идея о создании администраций и дум сельских и городских поселения для решения вопросов планирования, правовых моментов, проведения закупок в каждом населенном пункте является «дорогой в никуда». «Мы в районные администрации иной раз ищем хороших специалистов долго, потому что квалификация дело не одного дня»,— добавил он.

Ранее о переходе на одноуровневую систему МСУ заявили два других региона «тюменской матрешки». Губернатор Тюменской области Александр Моор в 2024 году заверил, что преобразование позволит сэкономить бюджетные средства, повысить инвестиционную привлекательность территорий и увеличить оперативность реагирования властей на запросы людей. В результате перехода в субъекте упразднили 273 сельских поселения, включая 258 местных администраций и 273 дум. К январю 2026 года в досрочную отставку уйдут 273 главы сельских поселения и 2370 депутатов местных представительных органов.

В ноябре 2025 года о переходе на одноуровневую систему МСУ заявил и губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук. Он заверил, что власти направят высвободившиеся средства от упразднения поселений на решение приоритетных задач социально-экономического развития населенных пунктов. «При этом местные администрации сохранятся как территориальные органы, чтобы жители могли получать услуги в привычных местах»,— добавил губернатор. Господин Кухарук подчеркнул, что окружные власти дадут депутатам и главам поселений доработать свой срок полномочий. «Это будет эволюционный процесс»,— отметил глава Югры.

Василий Алексеев, Салехард