Главы попрощались с районами

В Тюменской области завершили формирование органов муниципальной власти после перехода региона с двухуровневой системы организации местного самоуправления (МСУ) на одноуровневую и преобразования районов в округа. Местные думы избрали глав 20 округов, из них 18 руководителей уже управляли районными администрациями. По мнению эксперта, региональные власти оценили стабильность и «большой опыт тех, кто руководит территориями с 2010-ых годов».

В Тобольске глава района не смог стать главой округа

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В Тобольске глава района не смог стать главой округа

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выборы глав 20 муниципалитетов были объявлены в связи с решением властей Тюменской области перевести регион с двухуровневой системы организации МСУ на одноуровневую. Изменения предусматривали преобразование 20 районов в округа и ликвидацию 273 сельских администраций и дум в их составе.

Губернатор Александр Моор в конце 2024 года заявил, что преобразование позволит сэкономить бюджетные средства, повысить инвестиционную привлекательность территорий и увеличить оперативность реагирования властей на запросы людей.

Двухуровневая система включает в себя первый (городские и сельские поселения) и второй уровни организации МСУ (городские и муниципальные округа). В марте президент Владимир Путин подписал закон №33-ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти». Документ дает регионам право самостоятельно выбрать модель: новую одноуровневую (с ликвидацией самостоятельных сельских поселений), старую двухуровневую (при наличии исторических, национальных и других особенностей) или смешанную. Окончательно определиться власти должны до 1 января 2027 года.

В апреле инициативу господина Моора рассмотрели депутаты Тюменской областной дум. Представители от КПРФ призвали коллег выступить против изменений, ссылаясь на то, что ликвидация сельских дум и администраций усложнит работу властей по решению проблем жителей. Главы районов напротив заверили, что сами тюменцы проголосовали за реформу — правда, участие в некоторых общественных обсуждениях приняло около 1% населения. Большинство парламентариев прислушалось к муниципалам и одобрило преобразование всех районов в округа, кроме Тобольского.

Как тогда пояснили власти, изменения на публичных слушаниях не поддержали два из 22 сельских поселений на его территории — Ачирское и Лайтамакское, в связи с чем «преобразование не было осуществлено». Позже, в июне, областное правительство вновь инициировало создание Тобольского округа, указав, что почти 93% его жителей одобряют идею властей. Большая часть депутатов прислушалась к чиновникам областного правительства и поддержала законопроект, тем самым ликвидировав двухуровневой системы МСУ во всем регионе.

По данным Тюменьстата, изменения коснулись 474,9 тыс. человек из всех 1,6 млн жителей Тюменской области (29,1% от общего числа).

В июле избирательная комиссия Тюменской области объявила выборы депутатов дум 20 вновь образованных муниципальных округов с 306 вакантными мандатами. По итогам голосования в сентябре 286 место в представительных органах заняли кандидаты от «Единой России» (ЕР), пять — от «Новых людей» (НЛ), четыре — от ЛДПР, три — от КПРФ, три — от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП) и пять самовыдвиженцев. В течение октября новоизбранные депутаты рассматривали вопросы об избрании кандидатов на должности глав местных администраций.

В результаты думы решили сохранить в должности 18 глав из 20:

Сорокинским округом продолжил руководить Александр Агеев (возглавляет территорию с декабря 2010 года);

Казанским округом — Татьяна Богданова (с декабря 2010 года);

Абатским округом — Игорь Васильев (с апреля 2011 года);

Сладковским округом — Александр Иванов (с октября 2011 года);

Ялуторовским округом — Андрей Гильгенберг (с сентября 2012 года);

Юргинским округом — Виктор Васильев (с мая 2013 года);

Ишимским округом — Сергей Ломовцев (с октября 2017 года);

Аромашевским округом — Игорь Власовев (с ноября 2017 года);

Ярковским округом — Евгений Золотухин (с октября 2019 года).

Омутинским округом — Олег Кузнецов (с ноября 2020 года);

Викуловским округом — Андрей Лотов (с марта 2022 года);

Уватским округом — Вячеслав Елизаров (с мая 2022 года);

Вагайским округом — Сергей Сидоренко (с октября 2022 года);

Тюменским округом — Ольга Зимина (с октября 2023 года);

Бердюжским округом — Александр Хуснулин (с ноября 2023 года);

Упоровским округом — Анатолий Игловиков (с октября 2024 года);

Армизонским округом — Дмитрий Ульянов (с февраля 2025 года);

Нижнетавдинским округом — Валерий Борисов (с апреля 2025 года).

Смена руководства произошла только в двух муниципалитетах. Главу Исетского округа Николая Теньковского (ушел на пенсию в июне) сменил его первый заместитель Константин Швецов, Леонида Митрюшкина (в мае истек срок полномочий) в Тобольском округе — председатель гордумы Тобольска Андрей Ходосевич.

Власти Тюменской области одобрили переназначение большинства глав в связи со стабильной работой местных администраций и «большим опытом тех, кто руководит территориями с 2010-ых годов»,— считает политолог Александр Безделов.

По его словам, спикера Андрея Ходосевича перевели в Тобольский округ из-за частых конфликтов на территории. В начале года ее жители выпустили против ликвидации 22 администраций и советов депутатов сельских поселений в составе муниципалитета, в июне заместитель главы местной администрации Максим Александров не смог набрать необходимое число голосов депутатов для избрания на руководящий пост — получил поддержку 18 парламентариев из необходимых 23.

«Округу потребовался политический тяжеловес, который может решать и предотвращать конфликты, быть в диалоге с различными политическим силами»,— пояснил господин Безделов. Эксперт отметил, что на территории Тобольска действуют активное местное отделение КПРФ и представители различных групп влияния в местной думе, однако в период работы господина Ходосевича спикером город «было нельзя назвать конфликтным».

В целом, по словам Александра Безделова, муниципальные власти и жители не почувствуют существенных изменений от перехода на одноуровневую систему МСУ. «Сельские администрации трансформировались в территориальные подразделения муниципальных округов, изменилась только форма. Как муниципалитеты занимались школами, дорогами и выплатами бюджетникам, так и продолжают»,— добавил эксперт.

Василий Алексеев