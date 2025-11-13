Власти ХМАО объявили о переходе на одноуровневую систему МСУ

Все муниципалитеты Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) перейдут на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ), что предусматривает ликвидацию всех самостоятельных сельских и городских поселений в регионе, сообщил губернатор Руслан Кухарук в своем Telegram-канале. «Решение принято сегодня на заседании Совета по развитию МСУ в Югре с участием глав, председателей дум городов и районов»,— добавил он.

Руслан Кухарук

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Кухарука, полномочия администраций городских и сельских поселений будут переданы на уровень районов, в состав которых они входят. «Взаимодействие граждан с органами власти становится более централизованным, а принятие решений оперативным. Это позволит сформировать единый бюджет с равномерным распределением средств, установить общие правила благоустройства и разработать генеральный план застройки территории»,— пояснил губернатор.

Глава ХМАО заверил, что власти направят высвободившиеся средства от упразднения поселений на решение приоритетных задач социально-экономического развития населенных пунктов. «При этом местные администрации сохранятся как территориальные органы, чтобы жители могли получать услуги в привычных местах»,— подчеркнул Руслан Кухарук.

Двухуровневая система включает в себя первый (городские и сельские поселения) и второй уровни организации МСУ (городские и муниципальные округа). В марте президент Владимир Путин подписал закон №33-ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», который дает регионам право самостоятельно выбрать модель: новую одноуровневую (с ликвидацией самостоятельных сельских поселений), старую двухуровневую (при наличии исторических, национальных и других особенностей) или смешанную. Окончательно определиться власти должны до 1 января 2027 года.

Ранее о переходе на одноуровневую систему МСУ заявили власти юга Тюменской области. Губернатор Александр Моор в конце 2024 года заверил, что преобразование позволит сэкономить бюджетные средства, повысить инвестиционную привлекательность территорий и увеличить оперативность реагирования властей на запросы людей. Как сообщили «Ъ-Урал» в информационном центре правительства Тюменской области, в регионе упразднили 273 сельских поселения, включая 258 местных администраций и 273 дум. К январю 2026 года в отставку уйдут 273 главы сельских поселения и 2370 депутатов местных представительных органов.

Василий Алексеев