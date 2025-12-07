В течении ночи над территорией Крыма сбили 10 беспилотников

Над территорией Республики Крым в течении ночи, 7 декабря, силы противовоздушной обороны сбили 10 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным министерства, всего за ночь над территорией страны средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 77 украинских БПЛА самолетного типа. Самое большое количество беспилотников было замечено в небе над Саратовской (42) и Ростовской (12) областями. Девять БПЛА сбито над территорией Волгоградской области, два — над территорией Белгородской области, по одному — над Астраханской областью и Чечней.

Как пишет «Ъ-Ростов», в хуторе Колундаевском Шолоховского района повреждения получила вышка линий электропередач, из-за чего без света остались около 250 человек.

«Ъ-Кавказ» сообщает, что план "Ковер" ввели в аэропортах Владикавказа (Беслан) и Моздока.

Василий Хитрых