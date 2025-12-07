Над Ростовской областью ночью 7 декабря уничтожили 12 БПЛА

Над территорией Ростовской области ночью 7 декабря средства противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», воздушную атаку отразили в Каменске-Шахтинском, Чертковском и Шолоховском районах. В Шолоховском районе на окраине хутора Колундаевский повреждения получила вышка линий электропередач, из-за чего без света остались около 250 жителей хутора.

Константин Соловьев