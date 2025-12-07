Атаку беспилотников отразили над севером Ростовской области

В Ростовской области средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Каменске-Шахтинском, Чертковском и Шолоховском районах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уточняется, что никто из людей не пострадал. В Шолоховском районе на окраине хутора Колундаевский повреждения получила вышка линий электропередач, из-за чего без света остались около 250 жителей хутора. Работы по восстановлению подачи электричества начнутся в светлое время суток.

Константин Соловьев