Главные новости к утру 7 декабря

Спецпосланник президента США Кит Келлог сказал, что для урегулирования конфликта на Украине нужно согласовать два ключевых вопроса — о территории ДНР и принадлежности Запорожской АЭС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал позитивным, что Россия в обновленной стратегии нацбезопасности США перестала упоминаться как «прямая угроза».

Глава Пентагона Пит Хегсет напомнил, что США планируют испытывать ядерное оружие и системы его доставки наравне с другими странами.

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что американские войска будут бороться с наркокартелями на суше тем же способом, что и на море.

Более 20 человек погибли во время пожара в ночном клубе в индийском штате Гоа.