Келлог назвал два ключевых пункта для завершения конфликта на Украине

Спецпосланник президента США Кит Келлог сказал, что завершение российско-украинского конфликта находится близко, но сторонам необходимо согласовать два ключевых вопроса. Речь идет о принадлежности Запорожской АЭС и территории ДНР.

«Последние 10 метров до цели самые тяжелые. Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область и Запорожская АЭС. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится»,— сказал господин Келлог на форуме по национальной обороне в центре Рейгана (запись опубликована на сайте центра).

2 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что стороны пока не достигли компромисса, но «некоторые американские наработки выглядят приемлемо». После этого Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели несколько встреч с украинскими чиновниками. По информации Axios, президент Украины Владимир Зеленский и Стив Уиткофф также обсуждали территориальные вопросы во время телефонного разговора.