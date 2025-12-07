Песков: Москва считает позитивным исключение России из списка угроз США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал новую стратегию нацбезопасности США. Россия в нем перестала упоминаться как «прямая угроза» Соединенным Штатам. Господин Песков сказал, что Москва считает такой шаг позитивным.

В разговоре с ТАСС пресс-секретарь уточнил, что Кремль намерен подробнее ознакомиться с документом, проанализировать его. «В целом, эти посылы, конечно, контрастируют с подходами прежних администраций»,— сказал он.

Обновленная стратегия национальной безопасности США опубликована 5 декабря. Урегулирование российско-украинского конфликта в нем указано как основа для восстановления стабильности в Европе. В документе также звучат тезисы о восстановлении стратегической стабильности в отношениях с Россией.