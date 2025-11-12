РЖД изменили расписание электричек на маршруте Краснодар — Усть-Лабинская

РЖД с 12 ноября по 18 декабря скорректировали график движения двух пригородных поездов на участке Краснодар — Усть-Лабинская из-за технических работ. Об этом сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Электричка №6736 Краснодар-1 — Усть-Лабинская будет отправляться в 21:29 — на 1 час 10 минут позже привычного времени. Прибытие в конечную точку запланировано на 23:20.

Поезд №7129 Васюринская — Краснодар-1 покинет станцию отправления в 20:26 — с опозданием на 15 минут. На станцию Краснодар-1 состав прибудет в 21:37, что на 18 минут позже обычного.

Железнодорожники рекомендуют пассажирам планировать поездки заранее с учетом временных изменений в графике движения.

Алина Зорина