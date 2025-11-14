Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На улице Красной в Краснодаре загорелась трансформаторная подстанция

В Краснодаре на улице Красной произошло возгорание трансформаторной подстанции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Трансформаторная подстанция встроена в здание Краснодарского музыкального театра. Площадь пожара составила около 30 кв. м. Около 07:44 мск его полностью ликвидировали.

К тушению огня привлекли 46 специалистов и 15 единиц техники. В результате возгорания пострадавших и погибших нет.

Алина Зорина

Новости компаний Все