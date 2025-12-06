Новый светофор заработает на перекрестке Стахановской и Тургенева в Краснодаре

В Краснодаре на перекрестке улиц Стахановской, Круговой и Тургенева будет запущен новый светофорный объект. Его планируют включить в ночь на 7 декабря, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

По информации ведомства, решение было принято после анализа обращений жителей и депутатов. Специалисты установили, что на данном участке формируется сложная дорожная обстановка: интенсивный транспортный поток, трудный поворот, пересечение нескольких улиц, а также выезд из жилого комплекса, расположенного рядом с железнодорожными путями. По итогам обследования признана необходимость установки светофора.

На улице Тургенева также оборудован дополнительный пешеходный переход. Это должно снизить риск аварий, уменьшить заторы на подъезде к перекрестку и обеспечить более безопасное движение пешеходов — как вдоль железной дороги, так и через улицу Круговую. Отдельно отмечается, что улучшения особенно важны для жителей ближайших кварталов и учащихся гимназии №72, которые ежедневно проходят через этот участок.

Тем временем движение по Фадеевскому путепроводу, который ведет к аэропорту Краснодара, приостановили с 6 по 20 декабря. В это время транспорт перенаправили через трассу М-4 «Дон». Въезд в аэропорт «Пашковский» был возможен только со стороны торгового центра Oz Mall — с поворотом на улицу Аэропортовскую и далее к терминалам. Выезд из аэропорта также осуществлялся по Аэропортовской.

Пешеходам предложили два маршрута доступа к терминалам через надземные переходы над М-4 — на улицах Бершанской и Крупской. Добраться до них можно было на общественном транспорте, схема движения которого временно изменилась.

Корректировка коснулась троллейбуса №7: маршрут прошел по улицам 1 Мая и Аэропортовской с разворотом на развязке у Oz Mall, затем транспорт следовал к Уральской и возвращался на трассу, после чего восстановил привычную траекторию движения через Бершанскую и 1 Мая.

Для поездки к надземным переходам пассажиры могли воспользоваться автобусами №7 (до остановки «ТД Муравей»), №31 и №40 (до «Ленты»), №30 (до «улицы Куренной» или «улицы Лавочкина») и №176А (до «улицы Бершанской»).

ЦОДД сообщил о круглосуточном мониторинге дорожной ситуации и корректировке режимов светофоров на Уральской, Бородинской и Горячеключевской. Водителям и пассажирам, направлявшимся в аэропорт, рекомендовали заранее учитывать возможные задержки в пути.

Мария Удовик