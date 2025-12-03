Краснодарцам рассказали, как попасть в аэропорт в период перекрытия Фадеевского моста

Движение по Фадеевскому путепроводу, ведущему к аэропорту Краснодара, будет приостановлено с 6 по 20 декабря. На период ограничения транспорт перенаправят через трассу М-4 «Дон», откуда въехать в аэропорт «Пашковский» можно будет только со стороны торгового центра Oz Mall — с поворотом на улицу Аэропортовскую и далее к терминалам. Выезд из аэропорта также будет осуществляться по Аэропортовской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Пешеходам предложены два маршрута доступа к терминалам через надземные переходы над М-4 — на улицах Бершанской и Крупской. Добраться до них можно будет на общественном транспорте, схема движения которого временно изменится.

Корректировка коснется троллейбуса №7: маршрут пройдет по улицам 1 Мая и Аэропортовской с разворотом на развязке у Oz Mall, далее транспорт проследует к Уральской и вернется на трассу, после чего восстановит привычную траекторию движения через Бершанскую и 1 Мая.

Для поездки к надземным переходам пассажиры смогут воспользоваться автобусами №7 (до остановки «ТД Муравей»), №31 и №40 (до «Ленты»), №30 (до «улицы Куренной» или «улицы Лавочкина») и №176А (до «улицы Бершанской»).

ЦОДД сообщило о круглосуточном мониторинге дорожной ситуации и корректировке режимов светофоров на Уральской, Бородинской и Горячеключевской. Водителям и пассажирам, направляющимся в аэропорт, рекомендовано заранее учитывать возможные задержки в пути.

Вячеслав Рыжков