На Кубани самыми высокооплачиваемыми рабочими на стройке стали маляры-штукатуры

В ноябре 2025 года самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочего персонала, задействованного на стройке, стали маляры-штукатуры. Их медианная зарплата составила 175 тыс. руб. (+50 тыс. руб. к ноябрю 2024 года). Такие данные «Ъ-Кубань» привели в пресс-службе сервиса по поиску работы HeadHunter Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В числе других высокооплачиваемых специалистов, задействованных в строительстве, по данным онлайн-сервиса, в ноябре этого года стали руководители строительного проекта — 170 тыс. руб. (+20 тыс. руб. год к году), сварщики — 160,9 тыс. руб. (+59,7 тыс. руб. год к году), главные инженеры проекта — 160 тыс. руб. (+10 тыс. руб.), геодезист —140 тыс. руб. (зарплата осталась на прежнем уровне).

В ноябре в Краснодарском крае медианная предлагаемая заработная плата для специалистов из профессиоанльной сферы «Строительство и недвижимость» составила 108,9 тыс. руб.

«Чаще всего в ноябре 2025 года искали разнорабочих — более 950 вакансий, на втором месте электромонтажники — более 570 вакансий, на третьем месте слесари-сантехники — свыше 500 вакансий, затем идут инженеры ПТО — более 450 вакансий, замыкают пятерку машинисты — свыше 350 вакансий. Самыми дефицитными рабочими в ноябре на Кубани стали: маляры-штукатуры — 2 активных резюме на вакансию (норма от 4 до 8), слесари-сантехники — 3, электромонтажники — 3,5»,— прокомментировали изданию в пресс-службе hh.ru Юг.

Как писал «Ъ-Кубань», в Краснодаре зарплаты инженерно-технических работников (ИТР) в строительстве, по данным сервиса SuperJob, за год увеличились на 11,6%, зарплаты квалифицированных рабочих — на 9,9%. В ноябре 2025 года зарплатные предложения на вакансию бетонщика в краевой столице составили 180–260 тыс. руб. в месяц после уплаты налогов.

Андрей Пугачев