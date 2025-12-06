Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Жапаровым

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения президента Киргизии Садыра Жапарова. Они подтвердили «крепкие отношения дружбы, союзничества и стратегического партнерства между странами», сообщила пресс-служба киргизского президента.

Господин Путин пожелал коллеге здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. После они с господином Жапаровым обсудили недавний визит Владимира Путина в Киргизию.

«Этот визит стал крайне плодотворным, придав дополнительный импульс стратегическому партнерству по всему спектру двусторонней повестки и способствовав его переходу на уровень углубленного сотрудничества»,— прокомментировали в пресс-службе.

Президент России посетил Киргизию с государственным визитом в конце ноября. Он провел переговоры с Садыром Жапаровым, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.

