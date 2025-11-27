Путин завершил визит в Киргизию
Президент России Владимир Путин покинул Бишкек, сообщили в пресс-службе Кремля. В аэропорт его проводил президент Киргизии Садыр Жапаров.
Фото: пресс-служба президента РФ
Господин Путин приезжал в Киргизию с трехдневным официальным визитом. За время поездки он поучаствовал в церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Победы. Также он провел переговоры с Садыром Жапаровым.
Кроме того, российский президент встретился с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко и поучаствовал в неформальном обеде с главами стран ОДКБ. 27 ноября господин Путин выступил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. В конце поездки он пообщался с журналистами во время пресс-подхода.
Садыр Жапаров приглашал Владимира Путина посетить Киргизию во время своего визита в Москву в мае. В прошлый раз господин Путин приезжал в Бишкек в октябре 2023 года на заседание Совета глав государств СНГ.