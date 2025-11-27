Утечки на букву «У»

26 ноября президент России Владимир Путин встретился в резиденции «Ынтымак Ордо» с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Цокало много конских копыт, звенели доспехи. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников тем временем поговорил с помощником президента России Юрием Ушаковым на самую горячую тему дня: об утечках его разговоров. И разобрался в решающей роли президента Белоруссии Александра Лукашенко в российско-украинском урегулировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин госвизит закончил

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters Владимир Путин госвизит закончил

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Утром в резиденции президента Киргизии «Ынтымак Ордо» готовились к двусторонним переговорам. Этой резиденции полтора года (строили ее примерно столько же), и она хороша, то есть прежде всего просторна. Киргизы доброжелательны, и все происходит без напряжения.

Вот в бескрайний пресс-центр входит группа единомышленников, то есть члены российской делегации, которые будут здесь подписывать соглашения: министр экономики Максим Решетников, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова... Им рассказывают, куда встать и в какой момент кому пожать руку. На кого посмотреть, они знают и сами.

А на улице уже выстроились конники с флагами России и Киргизии в руках. Церемония обещала быть живой. Не настолько живой, конечно, как накануне вечером, когда кроме лошадей в церемонии встречи участвовали беркуты, собаки и другие животные из контактного зоопарка Садыра Жапарова.

На этот раз церемония встречи запомнилась тем, что машина российского президента двигалась к резиденции в окружении большого количества лошадей, которые вообще никуда не спешили. Еще никогда, уверен, водителю господина Путина не требовалось столько сил, душевных и физических, и мужества, чтобы сдержать себя, не выкрутить руль и не рвануть по обочине навстречу подписанию документов, какими бы они ни были. Но они с шефом держались.

А по мне, так достаточно было погудеть. Это ведь лошади. Взбрыкнули бы и понесли.

Владимир Путин читал свою приветственную речь в здании резиденции севшим голосом. При этом он, впрочем, выходил из машины на улицу в костюме и долго стоял и ходил с президентом Киргизии по свежему воздуху, то есть ни с того ни с сего рисковал.

Тут, конечно, всех интересовал прежде всего помощник президента Юрий Ушаков с комментарием ситуации с публикацией его бесед с разными людьми о том, что заботит многих, то есть о мире. «Разговоры (со Стивом Уиткоффом, специальным посланником президента США.— А. К.) у нас периодически происходят. Сам текст я комментировать не буду»,— говорил Юрий Ушаков рано утром. То есть он ничего не отрицал. И конечно, не подтверждал.

Переговоры продолжались дольше, чем планировалось. Один из участников рассказал мне, что 40 минут заняло одно только выступление вице-премьера Алексея Оверчука.

— И это рекорд! — констатировал мой собеседник. Остальные участники переговоров, похоже, не были заинтересованы в их развитии. И так понятно, что все хорошо. Оставалось подписать документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воинов тянет к воинам

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Воинов тянет к воинам

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На эту церемонию пришли уже все члены российской делегации. И не было журналиста, который не искал бы глазами Юрия Ушакова.

— А какова вероятность, что конфликт вообще закончится? — жадно расспрашивали его.— По вашему ощущению?

— А по вашему? — отвечал он вопросом на вопрос.

— Хотелось бы!

Хотелось бы? Вот и мне хотелось бы...

Я спросил Юрия Ушакова:

— Получается, существуют проблемы безопасности таких разговоров, да? Кто-то расслабился? Говорили по открытой связи?..

Юрий Ушаков вздохнул:

— Ну да...

— А что, это у вас нормально считается — вот так просто поговорить? Привыкли друг к другу и к таким звонкам? Ну есть же закрытая связь. Что-то срочное было? Необычное?

— Конечно, необычное,— подтвердил Юрий Ушаков.— Это все очень необычно!.. Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит. А бывают некоторые разговоры по WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), которые в общем-то кто-то каким-то образом может, видимо, послушать. Здесь вряд ли можно предположить, что от участников разговора могла исходить такая утечка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В резиденции репетировали гимны

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В резиденции репетировали гимны

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— В этом точно никто из вас, мне кажется, не был заинтересован.

— Я тоже так думаю. Нет, ну а как тогда разговаривать?.. Сотрудничества ни у кого не будет с таким партнером, который дает информацию о том, что обсуждал. Или это будет бездоверительный разговор, и он обречен.

— Господин Уиткофф тоже ведь, судя по разговору, не был заинтересован быть услышанным кем-то, кроме вас. Причем еще больше, чем вы. Вы-то вообще ничего лишнего не сказали. А он все-таки сказал.

— И Уиткофф точно не был заинтересован,— согласился Юрий Ушаков.— Помните случай с Майклом Флинном? И тут могло быть то же самое. Когда хотят кое-кто сделать.

Как известно, в 2017 году был перехвачен разговор спецпредставителя США Майкла Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком. После этого состоялась отставка господина Флинна.

То есть Юрий Ушаков дал понять, что у Стива Уиткоффа в Белом доме могут быть недоброжелатели.

А вот у Владимира Путина и Садыра Жапарова в резиденции «Ынтымак Ордо» не было недоброжелателей. Они громко, с выражением зачитали свои заявления и ушли обедать.

На десерт Владимиру Путину оставалась вечерняя беседа с Александром Лукашенко.

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в резиденции «Ала-Арча». Владимир Путин в Бишкеке, как известно, второй день. Президент Белоруссии прилетел только 26 ноября. В аэропорту его встретил не президент Киргизии, правда, а премьер ее правительства. Но на это можно было закрыть глаза: Садыр Жапаров не отходил в это время от Владимира Путина, а это простительно.

Между тем встретили президента Белоруссии, как и президента России, не скучно: у трапа предложили баурсаки (небольшие пончики), а в здании аэропорта Александра Лукашенко ждал целый хор Киргизского театра оперы и балета, который исполнил ему, ни на что не намекая, песню про белорусских партизан.

И уж после этого Александр Лукашенко направился в резиденцию. И хотя начало встречи было запланировано в здании резиденции, сама встреча, предполагалось, пройдет в очередной киргизской юрте, разбитой на этот раз прямо у входа в резиденцию.

— Мы договорились заранее с вами, что в это время встретимся,— заговорил первым Александр Лукашенко, не обращая внимания на то, что Владимир Путин и сам приготовился что-то сказать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко не может ни переоценить, ни недооценить

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко не может ни переоценить, ни недооценить

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вообще, начать должен был именно российский президент, так как считался хозяином встречи.

Но между ними какие взаимные счеты? Сплошные взаимозачеты.

— Знаю, что у вас нелегкие были дни...— произнес Александр Лукашенко.— Официальный визит — это всегда нагрузка приличная на человека!

Это он знал по себе. Настрадаешься.

Впрочем, визит был не официальный, а государственный. Этого он не знал.

— Но тем не менее, как вы правильно сказали,— продолжал Александр Лукашенко,— всегда есть не просто о чем-то поговорить.

Разве так и говорил ему Владимир Путин? Впрочем, простых формулировок в их разговорах никогда не было.

Теперь мог высказаться и российский президент:

— Александр Григорьевич, мы в постоянном контакте, пару дней назад в очередной раз говорили по телефону и договорились увидеться. Здесь мы среди друзей, поэтому нагрузки особой нет.

Впрочем, Владимир Путин давно уже проводит время исключительно среди друзей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Оверчук, Юрий Ушаков, Максим Орешкин, Дмитрий Песков, Владимир Колокольцев (слева направо) вмиг обернулись на стук копыт

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Оверчук, Юрий Ушаков, Максим Орешкин, Дмитрий Песков, Владимир Колокольцев (слева направо) вмиг обернулись на стук копыт

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Вы проинформировали меня по телефону, как развиваются отношения с вашими соседями, а я с удовольствием проинформирую вас о том, что у нас происходит по направлению...— российский президент замялся, подыскивая подходящую формулировку, ибо начинал сейчас говорить о чувствительном.— ...достижений приемлемых для нас результатов... Искомых для нас результатов мирными средствами на украинском направлении.

Территориальный вопрос и не таких портил.

— Я знаю, что вы всегда в курсе, вас всегда это тоже беспокоит,— добавил президент России,— и вы тоже один из тех людей, которые стремятся к тому, чтобы этот конфликт был закончен! Мы помним о вашем вкладе в урегулирование этого конфликта. Причем, напомню, буквально с первых дней все усилия, которые предпринимались в Белоруссии по этому направлению, имели хорошие результаты, и первые наши контакты по этому вопросу с киевским режимом проходили именно на белорусской земле при вашем непосредственном участии!

Тогда же они и провалились.

— Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, вы знаете: мы всегда готовы! — заверил Александр Лукашенко.

Нет, Минские соглашения давно уже, судя по всему, не вдохновляют российского президента. И ничем не закончившиеся переговоры в конце февраля — начале марта 2022-го в Белоруссии — тоже.

Разве что стамбульские, и тоже неудавшиеся, в марте 2022 года... Владимир Путин словно все это время идет и идет к ним, причем напролом, доказывая себе и всем остальным, что уже тогда, если бы сразу решили, результат мог быть тем же самым, что будет и сейчас, только без сотен тысяч жертв этой войны.

— Что касается Украины, нас часто упрекают, вы знаете, диалоги с западниками, с американцами...— продолжал между тем Александр Лукашенко.— Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос: вы что, не знали, что мы не просто родные люди?! У нас юридически обоснованные действия, мы же союзники!..

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приготовления к церемонии в резиденции шли до последнего члена российской делегации

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Приготовления к церемонии в резиденции шли до последнего члена российской делегации

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вроде ведь на это ничего и не возразишь, даже и пытаться не стоит, и как бы ни хотел на самом деле поступить Александр Лукашенко, он должен поступать именно так, а вы как хотите?.. И к нему не должно быть никаких вопросов, да и разве они есть?..

— Поэтому даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос, никогда! Один раз отрубили все это! И все!! — воскликнул господин Лукашенко.

И больше не поднять, даже если бы захотели.

— За большими скобками, и никаких разговоров здесь быть не должно! — подчеркнул Александр Лукашенко.— Я надеюсь, что все-таки все будет нормально, исходя из последних событий, если американцы... Уже публично скажу то, что я им сказал... Аккуратно (будут.— А. К.) вести себя... Будут понимать, что это непростой вопрос и требует непростых решений!

То есть роль Александра Лукашенко в возможных мирных соглашениях, как обычно, решающая.

И американцев вовремя предупредил, и родных людей.

И разве не так?!

И может, уже пора наконец продавать ему энергоносители по внутрироссийским ценам?

Причем это и американцев, конечно, касается.

Андрей Колесников, Бишкек