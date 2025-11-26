Путин и Жапаров подписали совместное заявление по итогам встречи в Бишкеке

Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров завершили переговоры в Бишкеке. По итогам встречи они подписали совместное заявление, передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Церемония прошла в зале пресс-конференций в госрезиденции «Ынтымак ордо». Согласно документу, стороны договорились об «углублении отношений союзничества и стратегического партнерства в условиях стремительно меняющегося мира». Также Россия и Киргизия продолжат «укреплять двусторонние связи на долгосрочную перспективу».

Владимир Путин говорил, что товарооборот России и Киргизии в прошлом году вырос до рекордных $4,1 млрд. По его словам, две страны проводят уже порядка 97% всех платежей в национальных валютах. Садыр Жапаров заявил, что отношения двух стран «обусловлены вековой дружбой и общим историческим наследием».

Господин Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он пробудет в Бишкеке до 27 ноября. У российского президента запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, также он примет участие в саммите ОДКБ.