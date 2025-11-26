Путин встретился с Лукашенко в Бишкеке

В столице Киргизии Бишкеке начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Встреча господ Путина и Лукашенко проходит в госрезиденции «Ала-Арча». До этого президент РФ провел переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым.

Владимир Путин прибыл в Бишкек с официальным визитом. Президент пробудет в Киргизии до 27 ноября. После переговоров с Александром Лукашенко господин Путин поучаствует в саммите ОДКБ.

