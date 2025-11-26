Путин встретился с Лукашенко в Бишкеке
В столице Киргизии Бишкеке начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщили в пресс-службе Кремля.
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Встреча господ Путина и Лукашенко проходит в госрезиденции «Ала-Арча». До этого президент РФ провел переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым.
Владимир Путин прибыл в Бишкек с официальным визитом. Президент пробудет в Киргизии до 27 ноября. После переговоров с Александром Лукашенко господин Путин поучаствует в саммите ОДКБ.
