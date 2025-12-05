На трассе А-147 в Кудепсте с 6 декабря изменят схему движения из-за стройки

На федеральной трассе А-147 в сочинском микрорайоне Кудепста с 6 декабря начнет действовать обновленная схема движения. Как сообщили в пресс-службе «Автодора», изменения связаны с работами по строительству примыкания обхода Адлера на 197-м километре магистрали.

Фото: Автодор

Движение транспорта в обоих направлениях сохраняется по двум полосам, однако для размещения строительной площадки ширина полос временно уменьшена до трех метров. На участке запланировано возведение комплекса удерживающих сооружений, входящих в состав будущего обхода Адлера и последующей реконструкции трассы А-147.

Водителей просят учитывать изменение организации движения, соблюдать скоростные ограничения и ориентироваться на временную дорожную навигацию.

Обход Адлера, протяженность которого составит около восьми километров, рассматривается как ключевой инфраструктурный проект, направленный на улучшение транспортной связанности Сочи, аэропорта Адлера, горного кластера и научно-образовательного центра «Сириус». Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2027 году.

На пятом этапе строительства предусматривается создание разворотной петли в районе санатория «Кудепста». Конструкция будет проходить эстакадой над действующей трассой А-147 и обеспечит левоповоротный съезд для транспорта, выходящего из тоннеля обхода со стороны Красной Поляны в направлении «Сириуса». Она также позволит водителям совершать разворот или въезжать на обход Адлера при движении из Кудепсты и соседних районов.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте изменили схему движения автобусного маршрута №86, который соединяет улицу Краснодонскую и санаторий «Искра». Изменения направлены на повышение эффективности транспортного сообщения в курортной зоне города.

Мария Удовик