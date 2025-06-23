Маршрут №86 в Сочи изменит схему движения с июля

С 1 июля в Сочи вступит в силу новая схема движения автобусного маршрута №86, который соединяет улицу Краснодонскую и санаторий «Искра». Изменения направлены на повышение эффективности транспортного сообщения в курортной зоне города, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Нововведения позволят увеличить частоту движения автобуса для жителей микрорайона «Искра», тем самым снизив нагрузку на маршрут и обеспечив более стабильное транспортное сообщение. В то же время доступность общественного транспорта для жителей микрорайона ЗСМ останется на прежнем уровне за счет ранее проведенной оптимизации магистральных маршрутов и корректировки схем движения автобусов №7 и №87.

Информация обо всех изменениях оперативно публикуется на официальном сайте и в мобильном приложении «Транспорт Сочи», где доступна возможность в реальном времени отслеживать движение городского и пригородного транспорта. Сервис предоставляет актуальные данные, позволяя пользователям планировать маршруты и время поездки с учётом действующего расписания.

Согласно новой схеме, автобус №86 будет начинать маршрут от автовокзала. При этом в прямом направлении будут исключены следующие 13 остановок: ЗСМ, ДОСААФ, Заречная, улица Труда, Зеленая, улица Кипарисовая, ГАИ, Университет (СГУ), РГСУ, ЛТЦ, улица Конституции СССР, ЦАРМ (Электросети) и Рынок. Обратный маршрут от санатория «Искра» также будет проходить в обход тех же остановочных пунктов, включая Молкомбинат, Электросети, ЛТЦ, РГСУ и другие. Конечной точкой маршрута станет сочинский автовокзал.

Пассажиры, желающие оставить отзыв или сообщить о нарушениях, могут обратиться в диспетчерскую службу МКУ «Управление городского транспорта» по телефону горячей линии. Обращения принимаются как в формате звонков, так и в виде SMS-сообщений, при этом необходимо указать дату, государственный номер автобуса и маршрут.

Мария Удовик