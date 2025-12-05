Генплан идет на поправку

Проекты нового генплана и правил землепользования и застройки Ульяновска, вызвавшие негативную реакцию общественности и экспертного сообщества, вышли на финальную стадию — процедуру общественной и антикоррупционной экспертизы. В региональном минимущества утверждают, что в окончательных документах учтены замечания, полученные в ходе общественных обсуждений, однако областные депутаты заявляют обратное и настаивают на отмене процедуры. При этом они отмечают, что графическая часть проектов «нечитаемая», что лишает возможности выполнить экспертную оценку. Экозащитники в своих обращениях в прокуратуру настаивают на отмене процедуры и объявлении новой с исполнением требований Градостроительного кодекса (ГрК). Депутаты заявляют, что передача муниципальных полномочий в градостроительной деятельности Ульяновска, совершенная по инициативе минимущества, себя не оправдала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты заксобрания удивились, что в окончательном варианте проектов их предложения не учтены

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Депутаты заксобрания удивились, что в окончательном варианте проектов их предложения не учтены

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

На странице общественной и антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов официального интернет-портала губернатора и правительства Ульяновской области региональное минимущества разместило проекты приказов министерства о несении изменений в действующие генплан (ГП) и правила землепользования и застройки Ульяновска (ПЗЗ). Процедура является обязательной перед окончательным подписанием документа.

Как ранее сообщал «Ъ», фактически это проекты нового ГП Ульяновска и соответствующих им ПЗЗ. Почему проекты называют изменениями в прежние документы, министерство так и не объяснило. Проекты ГП и ПЗЗ подготовил «Территориальный градостроительный институт “Красноярскгражданпроект”» (АО) по госконтракту стоимостью 34 млн руб. Согласно ТЗ госконтракта, общественные обсуждения проектов ГП и ПЗЗ должны были состояться еще до 15 августа 2024 года, но их провели только в сентябре 2025 года, выделив на ознакомление с экспозицией пять дней, на что ряд активистов жаловались в прокуратуру. При этом весь период подготовки ГП общественность не знакомили с материалами проектов, хотя у общественности и экспертов накопилось много претензий. Их просьбы о проведении промежуточных общественных обсуждений, чтобы оставалось время для устранения замечаний, как это было с генпланом 2007 года, остались без внимания.

6 октября мэрия известила, что ульяновцы «поддержали проекты»: за принятие проекта ГП подано 1674 голоса, против — 114 голосов. За проект ПЗЗ — 1322 голоса, против — 90. Часть голосов «за» была подана сотрудниками организаций и предприятий по рекомендации их руководителей, о чем «Ъ» сообщали работники. Фактически поступило около 200 замечаний и претензий по ГП и ПЗЗ, однако, как обращали внимание заявители, многие из них в итоговом протоколе не были учтены.

В конце октября на совместном заседании комитетов ЖКХ и строительства регионального заксобрания по проблемам проектов ГП и ПЗЗ депутаты заявили, что сомневаются в объективности выводов комиссии по итогам общественных обсуждений проекта генплана. К примеру, как отмечали Мария Шпак и Владимир Парфенов, невозможно поверить, что за изъятие зеленой зоны сквера Антонова под строительство жилкомплекса могли проголосовать 1126 жителей Нового города, а за сохранение сквера — только 15 человек. Среди претензий, высказанных депутатами по проекту генплана, — сокращение зеленых зон города, непродуманность транспортной системы, отсутствие зоны развития города и т.д. Перечень замечаний и предложений депутатов был направлен в конце октября в министерство с рекомендацией учесть их в ГП и ПЗЗ.

Министр имущества, градостроительной деятельности и цифрового развития Олег Ягфаров в беседе с «Ъ» сказал, что в выложенных на общественную и антикоррупционную экспертизу документы учтены замечания, изложенные в итоговом протоколе общественных обсуждений. «Сейчас ждем реакции прокуратуры. Если у нее будут существенные замечания, проекты будут выложены на экспертизу повторно»,— сказал министр. Какие конкретно внесены изменения в проект по итогам общественных обсуждений, в министерстве «Ъ» пояснить не смогли. По поводу неучтенных требований граждан о недопустимости застройки жилкомплексом части сквера им. Антонова господин Ягфаров ответил, что, «несмотря на недовольство жителей, в конечном итоге они проголосовали за строительство очень хорошо», «и нарушений по голосованию не зафиксировано».

Между тем в пятницу стало известно, что общественная активистка и экозащитница Наталия Лазарева направила в Генпрокуратуру и прокуратуру Ульяновской области жалобы о нарушениях, выявленных в процедуре общественной и антикоррупционной экспертизы проектов ГП и ПЗЗ. Она отмечает, что графические части проектов, которые составляют основу документов, выложены в нечитаемом и неразборчивом виде, что полностью исключает возможность их оценки и анализа. Кроме того, она указала, что согласно требованиям ГрК, неотъемлемыми приложениями к проектам ГП и ПЗЗ перед принятием должны быть протокол общественных обсуждений и заключение по их результатам, чего также не наблюдается. Наталия Лазарева просит отменить объявленную общественную и антикоррупционную экспертизу проектов ГП и ПЗЗ и объявить новую с новыми сроками и документами, соответствующими требованиям ГрК.

Министр Олег Ягфаров в беседе с «Ъ» признал, что «это существенное замечание», и он «уже дал своим сотрудникам поручение разобраться», однако на вопрос об объявлении новой процедуры экспертизы не ответил.

Глава комитета по жилищной политике, коммунальному хозяйству и энергетике, член региональной градостроительной комиссии Денис Седов (ЕР) сказал «Ъ», что не увидел в итоговых проектах ГП и ПЗЗ, что в них учтены предложения, поданные на общественных обсуждениях и замечания депутатов. В связи с этим, по его словам, депутаты намерены еще раз заслушать представителей минимущества.

Председатель комитета по строительству Дмитрий Грачев (ЛДПР) сказал, что не только не увидел в проекте учтенных замечаний депутатов, но и возмущен нечитаемостью графической части проектов, «что говорит о невозможности их экспертной оценки». «Поэтому я направлю в минимущества обращение с требованием отменить эту процедуру и выложить полноценные документы по всем требованием и с учетом наших замечаний. Если наши замечания и возражения не будут учтены, я вообще намерен настаивать на требовании отказаться от принятия проекта генплана в том виде, в котором он существует сейчас»,— сказал депутат.

Оба депутата отметили, что ситуация с генпланом показала, что система, введенная по инициативе регионального минимущества, когда все полномочия по градостроительной деятельности Ульяновска переданы с муниципального уровня министерству, себя не оправдала.

«Я считаю, что система сдержек и противовесов после передачи полномочий не была выстроена, градостроительная документация лишилась депутатского контроля (прежде, на муниципальном уровне, все изменения утверждала или не утверждала гордума Ульяновска.— “Ъ”), решения принимаются в одностороннем порядке. Поэтому готовлю инициативу о создании при комитете постоянно действующей депутатской комиссии, которая бы рассматривала все вопросы изменений генплана и ПЗЗ»,— заключил Денис Седов.

Сергей Титов, Ульяновск