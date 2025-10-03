Неплановая реакция

Жители Ульяновска направили обращение мэру областного центра Александру Болдакину с требованием отменить свое прежнее постановление и отложить принятие генплана Ульяновска, на обсуждение которого было выделено всего несколько дней. В минувший четверг завершился прием замечаний и предложений по проекту нового генплана Ульяновска. Между тем замечаний от жителей города, архитекторов и юристов множество. Специалисты и общественные активисты настаивают на отправке документа на доработку и назначении новых обсуждений. В мэрии Ульяновска от комментариев отказываются. Депутаты намерены поднять вопрос об отказе от согласования генплана Ульяновска и направлении его на доработку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Заволжского района Ульяновска выступают категорически против предложенного проекта генплана

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Жители Заволжского района Ульяновска выступают категорически против предложенного проекта генплана

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В пятницу на странице ресурса петиций соцсети «ВКонтакте» общественный активист и независимый юрист Константин Толкачев от имени жителей Нового города (микрорайон авиастроителей Заволжского района Ульяновска) разместил открытое письмо губернатору Ульяновской области Алексею Русских, председателю регионального заксобрания Валерию Малышеву и главе Ульяновска Александру Болдакину с просьбой «проявить здравомыслие» и отменить постановления о проведении общественных обсуждений по внесению изменений в генплан Ульяновска (фактически речь идет о принятии нового генплана города), отложить принятие изменений и предоставить «значительно большее время для изучения, анализа, обсуждения» документов. Авторы петиции отмечают, что «отсутствие прозрачного и длительного обсуждения создает питательную почву для лоббирования интересов отдельных групп влияния, что может привести к принятию решений, выгодных узкому кругу лиц, но наносящих вред городу в целом». За пять часов пятницы под петицией подписались более 200 человек.

Напомним, общественные обсуждения проекта нового генплана Ульяновска (власти называют почему-то проектом изменения генплана 2007 года, хотя это совершенно новый документ) и проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) были объявлены администрацией города с 16 сентября, фактически начались 23 сентября после публикации документов, а прием замечаний завершился 2 октября. Фактически на обсуждение было выделено менее 10 дней, а в местах размещения экспозиций только пять дней по пять часов. Каждый из проектов включает более 400 страниц текста. Жители Ульяновска жаловались в прокуратуру на нарушения процедуры организации общественных обсуждений, в том числе на то, что нельзя совмещать в один период обсуждение и генплана, и ПЗЗ, но прокуратура Ленинского района перенаправила жалобы тем, в администрацию города и региональное минимущества — на кого жаловались жители города.

В четверг в 18:00 завершился прием замечаний. На запрос «Ъ», сколько поступило всего отзывов, и сколько из них отрицательных, администрация города не ответила. В управлении архитектуры и градостроительства сказали, что «ведется подсчет», и «результаты будут опубликованы в сроки, предусмотренные законодательством».

Между тем, по данным «Ъ», отрицательных заключений по проектам генплана и ПЗЗ очень большое количество, среди них немало коллективных. Так, к примеру, 27 жителей Ленинского района Ульяновска с улиц Бакинской, Фурманова, О. Кошевого и др. указали, что проектом нарушаются их права на благоприятную среду в связи с исключением из генплана существующих рекреационных зон и зон зеленых насаждений общего пользования, там запланировано строительство МКД, хотя на два участка даже есть прямой запрет суда, нарушены требования законодательства и нормативов по парковкам автотранспорта у МКД.

Жители Заволжского района выступали категорически против принятия проекта генплана в связи с тем, что, несмотря на протесты жителей, часть сквера им. авиаконструктора О.К. Антонова, являющаяся зеленой зоной общего пользования, отдана под застройку МКД, в то же время из проекта генплана исчезла огромная территория (более 800 га) за проспектом Дружбы народов в Новом городе, которая в действующем генплане отмечена как территория перспективного развития города. Глава комитета ЖКХ регионального заксобрания Денис Седов направил большой перечень замечаний по проекту генплана, среди которых одно из основных — значительное сокращение зеленых зон общего пользования. «При сравнении фрагментов действующего генплана и проекта становится очевидной ликвидация зеленых зон буквально на каждом участке каждой улицы»,— отмечает депутат, высказывая сомнение в том, что такое «озеленение» может соответствовать федеральным нормативам.

На значительное сокращение зеленых зон в проекте генплана, в частности, в Новом городе и вдоль Свияги, указывает и архитектор Ирина Владимирова, отмечающая, что в проекте генплана «богатство города — Свияжская эколого-рекреационная зона — превращена в делянки для бизнес-структур». Она также обратила внимание на то, что бывшая территория Суворовского училища в центре города, несмотря на протесты общественности и запрет Генпрокуратуры, все же определена под застройку МКД, а транспортная схема города осталась непродуманной, отсутствуют дороги-дублеры для напряженных магистралей, а это будет означать, что город и дальше будет стоять в автомобильных пробках. «Нам такой генплан не нужен»,— резюмирует архитектор, отмечая, что «градостроительные документы ориентированы на строительный бизнес, а не на социально-экономическое развитие города и улучшение качества его среды».

Коллективное обращение с замечаниями направили и 13 жителей с улиц Весенней и Призовой, указавшие на несоответствие фактическому землепользованию их зоны малоэтажной застройки, которая теперь относится к среднеэтажной и многоэтажной зоне. Они отмечают, что такое неправильное зонирование ведет к нарушению требований по доступности социальной инфраструктуры. Одно из самых существенных замечаний жителей — нарушение обязательного порядка публикации и согласования проекта генплана. Как отмечается в их возражениях, «весь процесс согласования — от начального размещения проекта до финального заключения, в соответствии с приказом № 460, должен осуществляться в обязательном порядке через ФГИС ТП», что «является официальным и обязательным каналом проведения процедуры согласования», однако проект приказа о внесении изменений в генплан «не был опубликован и согласован через портал ФГИС ТП», и «это ставит под сомнение легитимность всего процесса внесения изменений в генплан». Как пояснил «Ъ» представляющий интересы жителей глава юрагентства «Кучембаев и партнеры» (Москва) Алмаз Кучембаев, по этому поводу жители направят обращение в прокуратуру Ульяновской области с просьбой провести проверку и признать принятие генплана нелегитимным. В дальнейшем с таким же требованием они намерены выйти в суд.

Депутат регионального заксобрания Денис Седов считает, что в существующем виде, при таком обилии существенных замечаний, проект генплана принимать нельзя, его следует направить на доработку и затем снова назначать общественные обсуждения. Он намерен поставить вопрос об этом на заседании фракции «Единая Россия», а затем вынести на совет заксобрания.

Сергей Титов, Ульяновск