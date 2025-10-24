Депутаты не поверили итогам обсуждений проекта генплана Ульяновска

В пятницу в Законодательном собрании Ульяновской области на совместном совещании двух комитетов (ЖКХ и строительства) по проблемам проекта генплана Ульяновска депутаты заксобрания и гордумы высказали заказчику (региональное минимущества) и разработчику (АО «Территориальный градостроительный институт „Красноярскгражданпроект“») целый ряд претензий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Наряду с членами комитета в совещании приняли участие региональный министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Олег Ягфаров, глава управления архитектуры и градостроительства Ульяновска Наталья Гордеева, представители гордумы и (удаленно, по ВКС) представитель разработчика.

Совещание было инициировано председателем комитета по жилищной политике, коммунальному хозяйству и энергетике, членом региональной градостроительной комиссии Денисом Седовым (ЕР) и председателем комитета по промышленности, строительству, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрием Грачевым (ЛДПР) в связи с большим количеством замечаний по проекту со стороны граждан и специалистов.

В ходе обсуждения депутаты заявили, что сомневаются в объективности выводов комиссии по итогам общественных обсуждений проекта генплана. К примеру, как отмечали Мария Шпак и Владимир Парфенов, невозможно поверить, что за изъятие зеленой зоны сквера Антонова под строительство жилкомплекса могли проголосовать 1126 жителей Нового города, а против строительства жилкомплекса и за сохранение сквера — только 15 человек.

Среди претензий, высказанных депутатами по проекту генплана, — сокращение зеленых зон города, непродуманность транспортной системы, отсутствие зоны развития города, отсутствие проработки перспективным точкам экономического развития города (которые и становятся якорными точками развития остальных сфер городской инфраструктуры), отсутствие решения вопросов по проблематике обращения с отходами, нерешенность вопросов по достаточности мощностей ТЭЦ и котельных и т.д.

По словам Дениса Седова, к среде следующей недели будут собраны все прозвучавшие на совещании замечания, предложения и вопросы, перечень претензий будет направлен заказчику (минимущества) для проработки и передачи разработчику проекта. В ноябре депутаты намерены собраться повторно в аналогичном составе, чтобы выяснить, как и в каком виде их замечания учтены в проекте генплана.

Сергей Титов, Ульяновск