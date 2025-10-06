Мэрия Ульяновска заявила о поддержке проекта генплана жителями города

На заседании штаба по комплексному развитию города глава Ульяновска Александр Болдакин заслушал промежуточные итоги общественных обсуждений проектов нового генплана города и правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом в понедельник на своем официальном сайте сообщила администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Мэр отметил, что «обсуждение шло открыто, жители проявили достаточную активность». Все «конструктивные замечания и предложения горожан» он поручил направить в региональное минимущества (заказчика проектов) и в адрес разработчиков для внесения изменений в исходный документ.

На заседании штаба заместитель начальника городского управления архитектуры и градостроительства сообщил, что по предварительным результатам обсуждений за принятие проекта генплана подано 1674 голоса, против принятия — 114 голосов. За принятие проекта ПЗЗ подано 1322 голоса, 90 — против принятия. По результатам обработки всех поступивших обращений будет подготовлен протокол, который будет опубликован в соответствии с действующим законодательством, отмечают в мэрии.

Общественный активист и независимый юрист Константин Толкачев, занимающийся проблемами обсуждений нового генплана заявил «Ъ-Волга», что, по его мнению, озвученные предварительные данные обсуждений «не отражают реального мнения горожан и, скорей всего, демонстрируют лишь наличие ложных и принудительных голосований». По словам господина Толкачева, он готовит обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку достоверности отзывов горожан в ходе общественных обсуждений проектов генплана и ПЗЗ. Он также не исключает вероятности обжалования итогов обсуждений в суде.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в конце сентября от источников на самолетостроительном заводе «Авиастар» (филиал ПАО «Ил») стало известно, что руководителей подразделений неустановленные лица в специализированном чате призывали проголосовать за проект генплана и отчитаться о количестве проголосовавших.

В сентябре прошлого года после жалоб граждан в Генпрокуратуру РФ впервые были отменены итоги общественных обсуждений по проектам изменений генплана Ульяновска в районе Шолмовского озера. Региональная прокуратура в ходе повторной проверки обнаружила ложные подписи, поданные за принятие изменений.

В конце прошлой недели жители Ульяновска начали собирать подписи под петицией в адрес губернатора региона и мэра Ульяновска с просьбой отменить принятие нового генплана и назначить новые общественные обсуждения с достаточным сроком и прозрачной процедурой.

Сергей Титов, Ульяновск