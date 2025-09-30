Ульяновцам рекомендуют проголосовать за генплан «как нужно»

Как стало известно «Ъ-Волга», руководство ряда организаций Ульяновска рекомендует сотрудникам проголосовать за принятие проекта генплана города на проходящих в настоящее время общественных обсуждениях. Общественные обсуждения проходят с фактически с 23 сентября до 12:00 14 октября. Ознакомление с экспозицией возможно только в течение пяти дней.

Так, работники самолетостроительного завода «Авиастар» (филиал ПАО «Ил») сообщили «Ъ-Волга», что в заводском чате руководителей подразделений был распространен призыв проголосовать на общественных обсуждениях генплана. К призыву прилагалась подробная инструкция по порядку голосования через «Госуслуги» и отмечалось, что необходимо внести свое предложение: «Предусмотреть в генеральном плане территорию, позволяющую строительство ЖК для работников авиационного комплекса в восточной части сквера Антонова по проспекту Созидателей». «Большая просьба поддержать голосование и в личные сообщения написать о количестве проголосовавших», — завершалось обращение к руководителям подразделений. По словам источника «Ъ-Волга», руководители подразделений завода принимают призыв к исполнению.

Напомним, жители Нового города (микрорайон авиастроителей в Заволжском районе Ульяновска) с марта протестуют против планов городской и региональной власти застроить часть сквера им. авиаконструктора О.К. Антонова многоквартирными домами. Еженедельно они собираются на сходы граждан в сквере, приглашая на них мэра Ульяновска и губернатора региона, которые на сходы не приходят. При этом в мэрии заявляли, что планов застройки части сквера нет. Однако публикация материалов проекта нового генплана в ходе общественных обсуждений подтвердила, что такие планы есть. В региональном минимущества «Ъ-Волга» сказали, что решение о застройке части сквера принято большинством голосов на едином градсовете при губернаторе Ульяновской области.

Также источники «Ъ-Волга» сообщили, что неустановленные лица от лица администрации города собирают председателей СНТ на совещание по поводу обсуждения проекта генплана. «Переслали из мэрии, чтобы вы проголосовали за новый генплан»,— сообщил источник «Ъ», приславший копию поста из чата председателей СНТ.

Ульяновский общественный активист и независимый юрист Константин Толкачев, входящий в группу защитников сквера Антонова, сказал «Ъ», что видит в действиях по принуждению к голосованию состав уголовного преступления, которое можно квалифицировать как злоупотребление полномочиями с нанесением вреда законным интересам общества (ч. ст. 201 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) и самоуправство (ч. 1 ст. 330 УК РФ, до шести месяцев ареста). «По этому поводу я направляю обращения с прокуратуру Ульяновской области и региональное СУ СКР с просьбой провести проверку действий неустановленных должностных лиц»,— сказал юрист.

Сергей Титов, Ульяновск