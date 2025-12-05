Суд над сбежавшими из екатеринбургского СИЗО экстремистами назначен на 16 декабря

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил дату рассмотрения дела двух осужденных Александра Черепанова и Ивана Корюкова (внесены в список экстремистов и террористов), которые сбежали из СИЗО №1 1 сентября этого года. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из под стражи) и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).

«Первое заседание по существу назначено на 16 декабря 2025 года»,— говорится в сообщении.

Напомним, 24-летние Александр Черепанов и Иван Корюков были осуждены за попытку поджога военкомата. В октябре 2024 года военный суд приговорил Корюкова к 9,5 годам лишения свободы, а Черепанова — к 7 годам. Они находились в изоляторе №1 ГУФСИН по Свердловской области в связи с рассмотрением апелляционной жалобы на судебный акт.

По версии следствия, они сбежали в ночь на 1 сентября из СИЗО, изготовив отмычку. После побега до 7 сентября обвиняемые скрывались в садоводческом товариществе возле Екатеринбурга. Там они повредили датчики движения и проникли в жилой дом, похитив имущество на сумму более 7,1 тыс. руб.

Первым задержали Александра Черепанова 8 сентября в 14 км от СИЗО. Иван Корюков был задержан 15 сентября на Уктусе.

ФКУ «Следственный изолятор №4» и ФКУ «Колония-поселение №45» подали исковые заявления к двум сбежавшим о взыскании с них затрат на поимку. Общая сумма требований составляет 190 749 руб.

Полина Бабинцева