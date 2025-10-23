На Урале СИЗО подал иск к террористам о возмещении ущерба от их побега

Александру Черепанову и Ивану Корюкову (внесены в список террористов и экстремистов), сбежавших из СИЗО в сентябре, предстоит возместить государству затраты на их розыск , сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Нижнесергинский районный суд (Свердловская область) принял к производству иски ФКУ «Следственный изолятор №4» и ФКУ «Колония-поселение №45».

Основанием для исков служит ст. 102 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, которая обязывает осужденного компенсировать ущерб, причиненный исправительному учреждению, включая все дополнительные затраты на пресечение побега. Общая сумма требований составляет 190 749 руб.

ФКУ «СИЗО №4» требует взыскать с обоих фигурантов 56 650 руб. за период с 1 по 8 сентября. Дополнительно с Корюкова взыскивается 10 733 руб. за последующую неделю — с 9 по 15 сентября.

ФКУ «Колония-поселение №45» за период с 1 по 8 сентября требует с Черепанова и Корюкова 107 070 руб. За следующие семь дней (с 9 по 15 сентября) с Ивана Корюкова колония-поселение требует 16 294 руб.

Напомним, 24-летние Александр Черепанов и Иван Корюков совершили побег из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге 1 сентября. Они были осуждены в октябре 2024 года за попытку поджога военкомата. Сбежать им удалось с помощью проволоки: Александр Черепанов первым вскрыл проволокой люк в двери камеры, а затем — саму дверь. Оказавшись на свободе, он помог выбраться своему другу Ивану Корюкову. После этого они прошли в прогулочный дворик, взломали еще одну дверь, поднялись на крышу здания и покинули территорию изолятора.

Черепанова задержали 8 сентября в 14 километрах от СИЗО. Ивана Корюкова задержали 15 сентября на Уктусе. За групповой побег осужденным грозит до пяти лет лишения свободы. Отмечается, что дата судебного заседания будет назначена после подготовки дел к судебному разбирательству.

