Обвинение предложило отправить экс-главу Ростовского облсуда в колонию на 20 лет

Гособвинитель назвал доказанной вину Елены Золотаревой, бывшего председателя Ростовского облсуда, в получении взяток на общую сумму 18 млн руб. Прокурор предлагает назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с выплатой штрафа в сумме 170 млн руб., сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Бывшему заместителю главы областного суда Татьяне Юровой обвинение попросило 18 лет колонии и штраф в сумме 120 млн руб., бывшему председателю Железнодорожного суда Ростова Георгию Бондаренко — 7 лет лишения свободы со штрафом 4 млн руб., бывшему начальнику областного судебного департамента Андрею Рощевскому — 10 лет лишения свободы и штраф 50 млн руб.

По версии обвинения, Елена Золотарева получала взятки за вынесение решений по уголовным и гражданским процессам, в некоторых случаях она действовала вместе с Татьяной Юровой. Георгий Бондаренко и Андрей Рощевский привлекаются как посредники в коррупционных схемах. Обвиняемые вину не признают.

Защита подсудимых и они сами выступят в прениях 12 декабря.

Анна Перова, Краснодар