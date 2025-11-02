В Туапсе обломки БПЛА повредили танкер и нефтеналивной терминал
В порту Туапсе фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер, повреждена палубная надстройка. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Экипаж танкера эвакуировали, на судне начался пожар.
Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ
Также повреждения получили строения и инфраструктура терминала. В здании железнодорожного вокзала повреждено остекление.
По предварительной информации регионального оперштаба, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
В результате атаки БПЛА в Туапсинском округе в поселке Сосновом был поврежден многоквартирный дом. Фрагменты беспилотников попали в третий этаж здания, где выбило стекла. Информации о пострадавших нет.