Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Туапсе обломки БПЛА повредили танкер и нефтеналивной терминал

В порту Туапсе фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер, повреждена палубная надстройка. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Экипаж танкера эвакуировали, на судне начался пожар.

Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ

Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ

Также повреждения получили строения и инфраструктура терминала. В здании железнодорожного вокзала повреждено остекление.

По предварительной информации регионального оперштаба, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

В результате атаки БПЛА в Туапсинском округе в поселке Сосновом был поврежден многоквартирный дом. Фрагменты беспилотников попали в третий этаж здания, где выбило стекла. Информации о пострадавших нет.

Дмитрий Холодный

Новости компаний Все