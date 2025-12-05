Суд в Ростове арестовал экс-замначальника ГВСУ Минобороны России

В Ростове-на-Дону бывший заместитель начальника строительного управления военно-строительного комплекса Минобороны Дмитрий Таксиди был взят под стражу решением военного суда. Фигуранта обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа и получении взятки в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 285.4, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает «Ъ».

Расследование касается поставок оборудования и материалов для строительства объекта Минобороны в Краснодарском крае, которые осуществлялись в 2023 году. По данным следствия, Дмитрий Таксиди был задержан за получение взятки. Деньги предназначались за продвижение интересов конкретного поставщика, с которым впоследствии военное ведомство заключило договор.

Поскольку расследованием занимается СКР по Южному военному округу, Дмитрий Таксиди был этапирован в Ростов. Здесь суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

По информации «Ъ», фигурант отрицает свою вину в предъявленном преступлении, следствие проверяет его на связь с аналогичными делами.

Наталья Белоштейн