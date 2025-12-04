Военно-строительная взятка

Как стало известно “Ъ”, в Ростове-на-Дону военный суд арестовал бывшего заместителя начальника строительного управления военно-строительного комплекса Минобороны Дмитрия Таксиди. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа и получении взятки в особо крупном размере.

По данным “Ъ”, 43-летний Дмитрий Таксиди был задержан сотрудниками ФСБ в Новороссийске в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по п. «а», «б» ч. 2 ст. 285.4 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа в составе организованной группы, повлекшее тяжкие последствия, и получение взятки в особо крупном размере). Именно в Новороссийске с декабря 2020 года и до увольнения по собственному желанию в январе 2025 года Дмитрий Таксиди занимал должность заместителя начальника по строительству местного филиала ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС).

По данным источника “Ъ”, речь в расследовании идет о поставках оборудования и материалов в 2023 году для строительства одного из объектов Минобороны в Краснодарском крае.

По данным следствия, Дмитрий Таксиди за мзду пролоббировал интересы одного из поставщиков, с которым в итоге военное ведомство и заключило контракт.

Поскольку расследование проводит дислоцированное в Ростове-на-Дону военное следственное управление СКР по Южному военному округу, Дмитрия Таксиди этапировали в этот город, где суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

По данным “Ъ”, своей вины в инкриминированном деянии Дмитрий Таксиди не признает, а следствие проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.

Стоит также отметить, что ГУСС и его новороссийский филиал буквально погрязли в разного рода экономических судебных спорах как с самим Минобороны и его подразделениями, так и с сотнями коммерческих структур. В частности, в качестве истца в арбитражных судах они фигурируют почти в 1250 делах с общей суммой заявленных требований 232,2 млрд руб. В качестве же ответчика организация участвует более чем в 3,5 тыс. разбирательствах, в которых истцы намерены взыскать с нее более 172 млрд руб.

Олег Рубникович